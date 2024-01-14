Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Ocak 2024 01:17
Hayatımız Matematik :))

Aslında hayatımızın kendisi başlıbaşına bir matematik, farkında olmasak bile hayatımızın her bir sürecinde matematikle haşır neşiriz yemek yerken, elimizi yıkarken, yolda yürürken, uyurken, nefes alırken, cebimizde kalan kuruşları sayarken, cebimizdeki kuruşlarla ayın sonunu nasıl getirebileceğimizi hesaplarken matematikle sıkıfıkıyız, bankalara oraya buraya ne kadar borcumuz var matematikle sıkıfıkıyız, hayatımız boyunca kaç işten kovulduğumuzu kaç işten istifa ettiğimizi sayarken matematikle sıkıfıkıyız, annemizden babamızdan ondan bundan dayak kötek yerken matematikle sıkıfıkıyız hatta günün birinde kendimizi hapiste gün sayarken bile bulsak yine matematik hayatımızın içinde :))))))

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