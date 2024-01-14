icra kesintisi hakkinda

sırada olan dosyam bitti son dosyaya geçtim şükür .. bir sorum var bilenler yardımcı olursa sevinirim .. sıradaki dosyaya geçmeden önce 1000 TL bakiye kalmış onu kesip yatırıp kalanı son dosyaya kesilmiş ancak dosya kapanmamış görünüyor ve 7 bin TL borç görünüyor hala sebebi nedir acaba ..

sırada olan dosyam bitti son dosyaya geçtim şükür .. bir sorum var bilenler yardımcı olursa sevinirim .. sıradaki dosyaya geçmeden önce 1000 TL bakiye kalmış onu kesip yatırıp kalanı son dosyaya kesilmiş ancak dosya kapanmamış görünüyor ve 7 bin TL borç görünüyor hala sebebi nedir acaba ..