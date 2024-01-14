Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 01:54
icra kesintisi hakkinda
sırada olan dosyam bitti son dosyaya geçtim şükür .. bir sorum var bilenler yardımcı olursa sevinirim .. sıradaki dosyaya geçmeden önce 1000 TL bakiye kalmış onu kesip yatırıp kalanı son dosyaya kesilmiş ancak dosya kapanmamış görünüyor ve 7 bin TL borç görünüyor hala sebebi nedir acaba ..

yorqunadam
Memur
14 Ocak 2024 02:07
dosya kapama parası veriyorsun borcun %7 si kadardı yanlış hatırlamıyorsam onu yatırmazsan açık görünür. kapama parasınıda icra vergi müdürlüğüne falan yatırma dosyanın açıldığı yerden kapatırsan %3 mü ne yani fazladan paran kalır
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