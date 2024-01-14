Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Ocak 2024 02:01
Kamu İşçisi Maaşları ?

Kitlerde büro memuru (işçi statüsünde) çalışan birisi ne kadar maaş alıyor ? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

En düşük memur maaşı kadar maaş alıyorlarmış ,doğru mu sizce ?

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KİT taşeronları tek başlıktaMemurluk mu ,kamu işçisi olmak mı ?

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