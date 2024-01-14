Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 03:21
2024 Sözleşmeli Büro Personeli maaşı

Arkadaşlar bilen cevaplayabilirmi Üniversite de sözleşmeli Büro Porsoneli maaşları nedir araştırdım tam net sonuç bulamadım Büro personeli düz memur olarak mı gözüküyor


Burak454507
14 Ocak 2024 03:21

yorumları bekliyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 yıl dolmadan 399dan 4B ye geçiş?4/B'li çalışan iken 4/A'ya geçiş mümkün müdür?MaaşBu sorunun kesin cevabı bulunamadı?2024 Sözleşmeli Büro Personeli maaşı399 da 3 yıl şartı 4B ye geçişte uygulanıyor mu4b sozlesmeli personel 3+1 sistemi saglik mazareti tayin hk.Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?Koruma ve güvenlik mesaiİstifa süreci

Sözlük

kurtlar vadisi 2 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 kolpaçino 4 5 geçmişi utanarak hatırlamak 1 toksik ilişki 3 dünyanın en yalnız insanı 2 halay görünce dayanamayan insan 4 vakfıkebir ekmeği 2 sinagog tünelleri 1 rüya ile gerçeğin karıştırılması 3

Son Haberler

Bir öğretim üyesi başka bir öğretim üyesinin profesör atanmasını dava edebilir mi?Beşiktaş Teknik Direktörü Santos'tan transfer açıklamasıTürkiye ile Libya enerjide işbirliğini ileri seviyeye taşıyacakCHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdiTürkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!