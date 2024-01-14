Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 09:07
Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu

Kamu işçileri 2024 Ocak zammı ne kadar oldu. Onlara da mi bizim gibi %49.25 zam geldi.

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