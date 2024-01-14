Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ocak 2024 09:35
ek dersin bırdroda fazla gözükmesi
merhaba arkadaslar bemim ekdersim aralık ayı için 3,5 yattı ama bordroda gözüken 7800 neden öyle bi bilgisi olan varmı?

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