Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ocak 2024 09:35
ek dersin bordroda fazla gözükmesi

merhaba arkadaslar bemim ekdersim aralık ayı için 3,5 yattı ama bordroda gözüken 7800 neden öyle bi bilgisi olan varmı?


majesteleri7
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 10:19

Ocak ayının ek dersi erken ödendiği için


goztepe1923
Aday Memur
14 Ocak 2024 10:26

Ocak ayı ek dersi ödenmedi ki

majesteleri7, 4 saat önce

Ocak ayının ek dersi erken ödendiği için


Argan35
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 10:34

Aynı sorun bende de var. 5900 yarmıştı görünen 6250 neden böyle acaba? Mutemet var mı?


Kitap Dünyası
Şef
14 Ocak 2024 10:45

Aralık ayının ek dersiydi hocam

majesteleri7, 4 saat önce

Ocak ayının ek dersi erken ödendiği için


Egeliyarim
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:04
ocak ayının daha ek dersleri bi yollanmadı aralık sadece
majesteleri7, 4 saat önce

Ocak ayının ek dersi erken ödendiği için


Argan35
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 11:17

Aralık ayinindi o ve Ocak bordrosuna yansımış ve olması gerekenden fazla yansımış. Bilen var mı?

majesteleri7, 4 saat önce

Ocak ayının ek dersi erken ödendiği için


hacegan5584
Aday Memur
14 Ocak 2024 12:05
Maaş farkı olabilir mi?

bahçesaray
Aday Memur
14 Ocak 2024 12:17
değil
hacegan5584, 2 saat önce
Maaş farkı olabilir mi?

Billoh
Aday Memur
14 Ocak 2024 12:49

Bencede maaş farkı bu arkadaşlar. Yoksa hesap tutmuyor zaten


Egeliyarim
Aday Memur
14 Ocak 2024 12:51
hocam bir kaç arkadasımın bordroda ek dersinde bi sıkıntı yok gark olsaydı herkese aynı yansırdı bence
Billoh, 2 saat önce

Bencede maaş farkı bu arkadaşlar. Yoksa hesap tutmuyor zaten


volkanduman
Şef
14 Ocak 2024 13:33

Bende şöyle stajyerim var onlar için yatan da eklenerek ek ders meblağ gözüküyor


harmemrah.61
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:49
kasım ekdersi ve aralık ekdersidir.Aralık bordronuza bakarsanız ek ders gözükmüyor bende öyle en azından

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
14 Ocak 2024 14:24

Bir önceki ekdersinizle aralik ek dersiniz ayni bordroda gozukmus olabilir. Oncekiyle toplamidir.

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