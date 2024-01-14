Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Ocak 2024 09:49
Akıl Sağlığı Raporu İstenmesi Üzerine

Merhaba,

Nihayetinde araştırma görevlisi kadrosuna girmeye hak kazandım. İstenen belgeler kısmında şöyle bir uyarı geçiyor:

"...akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu biri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi olmak kaydıyla en az üç hekim imzalı olmalıdır."

Hastaneye gittiğimde bundan bahsettim ve genel bir sağlık taraması mahiyetinde dokuz farklı servisten olmak üzere bir sağlık kurulu raporu aldım.

Diğer taraftan uyarı kısmında özellikle akıl sağlığının vurgulanması acaba farklı bir rapor mu isteniyor gibi bir soru işaretine sebep oldu.

Daha önce deneyimi olan hocalarım varsa yardımlarına ihtiyacım var.

Sevgilerle.


Intihalmagduru
Memur
14 Ocak 2024 10:46

Bu işe başlama sırasında istenen sağlık raporları iyice çığırdan çıkmaya başladı.

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