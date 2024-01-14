Akıl Sağlığı Raporu İstenmesi Üzerine

Merhaba,

Nihayetinde araştırma görevlisi kadrosuna girmeye hak kazandım. İstenen belgeler kısmında şöyle bir uyarı geçiyor:

"...akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu biri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi olmak kaydıyla en az üç hekim imzalı olmalıdır."

Hastaneye gittiğimde bundan bahsettim ve genel bir sağlık taraması mahiyetinde dokuz farklı servisten olmak üzere bir sağlık kurulu raporu aldım.

Diğer taraftan uyarı kısmında özellikle akıl sağlığının vurgulanması acaba farklı bir rapor mu isteniyor gibi bir soru işaretine sebep oldu.

Daha önce deneyimi olan hocalarım varsa yardımlarına ihtiyacım var.

Sevgilerle.