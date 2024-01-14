Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 10:03
Eksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması
Merhaba arkadaşlar ben borçlarını düzenli ödeyen aksamaya sokmayan biriyim bunların yanında kredi kartı ve eksi hesaplarını da döndürüyordum ancak artık maaş artmasına rağmen güç getiremez oldum ve artık kredilerimi ödeyip paramı da başka bir hesaba atmayı düşünüyorum.Banka ile konuşsam kredi kartı ve eksi hesabımı yapılandırır mı bunu için yasal o olarak hakkım var mı yoksa banka inisiyatifi mi var. not: borcum sağlık la alakalı bir durumdan oldu borsa kripto kumar vs değil. eğer banka kabul etmezse icraya verin diyeceğim çünkü tüm parayı bunlara verip tüm ay sürünüyorum. cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

veba1982
Genel Müdür
14 Ocak 2024 11:29
vakifbank kredi kartında 45 gün gecikme olduğunda yapilandirma yapiyor ben cuma günü yapilandirdim

iyilikiyidir01
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:55
Bu kredi kartı yada kredi vakıf banktan ise icralık zor olursun cunku kredi kartına ödeme yapmaz isen yada kredıne maasın yatınca takipli musterı tahsilatı diye cekıyor bıldıgım kadarıyla hatta bazı arkadaslara parayı kacırmasın diye yatmadan önce bloke koyuyor diye de biliyorum yani sonra hepsini cekıyor diye biliyorum hatta bir ara birisi buraya konu acmıstı emniyetin fon kesıntılwrıne bile izin vermiyor diye oraya da para kesilmiyor diye fondan cıktım demıstı. Mevzu vakıf banksa icralık olmak cok zordur parayı kacırmana bile izin vermezler. Maaslar yukseldı temmuzda da yukselır ailenden destek alabilirsen almaya calıs yada yapılandır ne kadar erken yapılandırırsan o kadar iyi olur cunku merkez bankası faiz polıtasını artırmaktan yana kullandıgı İcin hem faizi artır yapılandırmanın hemde ödeme faizi artar yarın ilk is bankaya git konus direk bankadan yapılandır telefonla felan ugrasma
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