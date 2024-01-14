Eksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması

Bu kredi kartı yada kredi vakıf banktan ise icralık zor olursun cunku kredi kartına ödeme yapmaz isen yada kredıne maasın yatınca takipli musterı tahsilatı diye cekıyor bıldıgım kadarıyla hatta bazı arkadaslara parayı kacırmasın diye yatmadan önce bloke koyuyor diye de biliyorum yani sonra hepsini cekıyor diye biliyorum hatta bir ara birisi buraya konu acmıstı emniyetin fon kesıntılwrıne bile izin vermiyor diye oraya da para kesilmiyor diye fondan cıktım demıstı. Mevzu vakıf banksa icralık olmak cok zordur parayı kacırmana bile izin vermezler. Maaslar yukseldı temmuzda da yukselır ailenden destek alabilirsen almaya calıs yada yapılandır ne kadar erken yapılandırırsan o kadar iyi olur cunku merkez bankası faiz polıtasını artırmaktan yana kullandıgı İcin hem faizi artır yapılandırmanın hemde ödeme faizi artar yarın ilk is bankaya git konus direk bankadan yapılandır telefonla felan ugrasma
Bu kredi kartı yada kredi vakıf banktan ise icralık zor olursun cunku kredi kartına ödeme yapmaz isen yada kredıne maasın yatınca takipli musterı tahsilatı diye cekıyor bıldıgım kadarıyla hatta bazı arkadaslara parayı kacırmasın diye yatmadan önce bloke koyuyor diye de biliyorum yani sonra hepsini cekıyor diye biliyorum hatta bir ara birisi buraya konu acmıstı emniyetin fon kesıntılwrıne bile izin vermiyor diye oraya da para kesilmiyor diye fondan cıktım demıstı. Mevzu vakıf banksa icralık olmak cok zordur parayı kacırmana bile izin vermezler. Maaslar yukseldı temmuzda da yukselır ailenden destek alabilirsen almaya calıs yada yapılandır ne kadar erken yapılandırırsan o kadar iyi olur cunku merkez bankası faiz polıtasını artırmaktan yana kullandıgı İcin hem faizi artır yapılandırmanın hemde ödeme faizi artar yarın ilk is bankaya git konus direk bankadan yapılandır telefonla felan ugrasma