Eksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması

Merhaba arkadaşlar ben borçlarını düzenli ödeyen aksamaya sokmayan biriyim bunların yanında kredi kartı ve eksi hesaplarını da döndürüyordum ancak artık maaş artmasına rağmen güç getiremez oldum ve artık kredilerimi ödeyip paramı da başka bir hesaba atmayı düşünüyorum.Banka ile konuşsam kredi kartı ve eksi hesabımı yapılandırır mı bunu için yasal o olarak hakkım var mı yoksa banka inisiyatifi mi var. not: borcum sağlık la alakalı bir durumdan oldu borsa kripto kumar vs değil. eğer banka kabul etmezse icraya verin diyeceğim çünkü tüm parayı bunlara verip tüm ay sürünüyorum. cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Merhaba arkadaşlar ben borçlarını düzenli ödeyen aksamaya sokmayan biriyim bunların yanında kredi kartı ve eksi hesaplarını da döndürüyordum ancak artık maaş artmasına rağmen güç getiremez oldum ve artık kredilerimi ödeyip paramı da başka bir hesaba atmayı düşünüyorum.Banka ile konuşsam kredi kartı ve eksi hesabımı yapılandırır mı bunu için yasal o olarak hakkım var mı yoksa banka inisiyatifi mi var. not: borcum sağlık la alakalı bir durumdan oldu borsa kripto kumar vs değil. eğer banka kabul etmezse icraya verin diyeceğim çünkü tüm parayı bunlara verip tüm ay sürünüyorum. cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler