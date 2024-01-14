Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 10:07
Sabit Ek.Ödeme(Nisb) neden az artmış

sağlık bakanlığında çalışanların bordrolarında ki sabit ek ödeme nisb yazan yerdeki artış aralığa göre %25 civarı artmış %49.25 oranında artması gerekmiyor mu?


kykdr
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:22
gelecek ay artacak, bi ay geriden geliyor , o artış vergi diliminden kaynaklı
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