Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 10:37
Asteğmen hizmet süresi

Askerliğini asteğmen olarak yapıp (1 yıl) pbs hizmet hesabındaki askerlik satırında ne yazdığını yazabilirmisiniz. ve bunun standart olması gerekenin kaç olacağını net olarak bilen varsa bilgilendirirse ona göre yanlışlık varsa düzelttirelim. Teşekkürler bende 11 ay 8 gün


GnlPolis
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:05

Benim de aynı şekilde görünüyor daha önce 1 yıl 3 ay diye görünüyordu ama 2023 ekiminden sonra aynı süre yazılı.Halbuki başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında hem pbsde hem hitapta tam 1 yıl var önceki 3 ay da artık yıpranma olarak mı aktarılıyordu ben de anlamadım durumu


revolwer2006
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:52

4 ay yedek subay okulu, 8 ay asteğmen olarak askerlik hizmetimi yaptım ve yıllardır PBS de hizmet 10 ay görünür, 8 ay ve 2 ay yıpranma olduğu şeklinde bilgi vermişlerdi geçmißte


Gih86
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:42

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