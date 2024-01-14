Hizmet Süreleri - Asteğmen

Askerliğini asteğmen olarak yapıp (1 yıl) pbs hizmet hesabındaki askerlik satırında ne yazdığını yazabilirmisiniz. ve bunun standart olması gerekenin kaç olacağını net olarak bilen varsa bilgilendirirse ona göre yanlışlık varsa düzelttirelim. Teşekkürler bende 11 ay 8 gün

Askerliğini asteğmen olarak yapıp (1 yıl) pbs hizmet hesabındaki askerlik satırında ne yazdığını yazabilirmisiniz. ve bunun standart olması gerekenin kaç olacağını net olarak bilen varsa bilgilendirirse ona göre yanlışlık varsa düzelttirelim. Teşekkürler bende 11 ay 8 gün