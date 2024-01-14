Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 10:37
Hizmet Süreleri - Asteğmen
Askerliğini asteğmen olarak yapıp (1 yıl) pbs hizmet hesabındaki askerlik satırında ne yazdığını yazabilirmisiniz. ve bunun standart olması gerekenin kaç olacağını net olarak bilen varsa bilgilendirirse ona göre yanlışlık varsa düzelttirelim. Teşekkürler bende 11 ay 8 gün

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