Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 10:56
Memurlar maas hesaplama robotu gerçek maasla tutmuyor

Ben 7 2 bilgisayar isletmeniyim

Memurlar maas robotu 37 bin 200 tl diyor

Maas bordrosu 35 bin çıkıyor

Millet maas hesaplama robotu doğru diyor ben de yanlış çıkıyor

nedeni nedir baska boyle yanlis olan var mi ya da nereye itiraz edebilirim


lalati
Genel Müdür
14 Ocak 2024 11:37

ozkan mahep ten hesaplayın yüzde 99 aynı çıkartıyor


TalhaEymenn
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:59
benim bordroyla ozkansoft arasinda 20 TL,memurlar net maaş robotuyla 30 TL fark çıkıyor yani bordro daha 20 ve 30 TL daha düşük
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