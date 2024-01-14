Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 10:59
Memurlar maas hesaplama robotu gerçek maasla tutmuyor

Ben 7 2 bilgisayar isletmeniyim

Memurlar maas robotu 37 bin 200 tl diyor

Maas bordrosu 35 bin çıkıyor

Millet maas hesaplama robotu doğru diyor ben de yanlış çıkıyor

nedeni nedir baska boyle yanlis olan var mi ya da nereye itiraz edebilirim


fatih6767
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:09

Benim 5 TL farketti


Knrc3866
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:34
32 tl.de bende farketti, tüm kurumların maaşını hesapladigini düşününce gayet az bir hata payı gibi duruyor...
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