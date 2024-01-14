Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 10:59
Memurlar.net maaş hesaplama robotu

Ben 7 2 bilgisayar isletmeniyim

Memurlar maas robotu 37 bin 200 tl diyor

Maas bordrosu 35 bin çıkıyor

Millet maas hesaplama robotu doğru diyor ben de yanlış çıkıyor

nedeni nedir baska boyle yanlis olan var mi ya da nereye itiraz edebilirim


fatih6767
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:09

Benim 5 TL farketti


Knrc3866
Aday Memur
14 Ocak 2024 11:34
32 tl.de bende farketti, tüm kurumların maaşını hesapladigini düşününce gayet az bir hata payı gibi duruyor...

samban10
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 12:35
şubat maaşini hesapla Ocak maaşında alacak olduğun 14 günlük maaş farkını da ekliyor.

Demir355
Aday Memur
14 Ocak 2024 17:20
maaş zam farkları nezaman yatar bilen varmı
samban10, 6 saat önce
şubat maaşini hesapla Ocak maaşında alacak olduğun 14 günlük maaş farkını da ekliyor.

Hasan343401
Aday Memur
14 Ocak 2024 17:49

45bin maaş yatmış maşallah ohh ohh daha ne istiyorsunuz maşallah devletime

Toplam 5 mesaj

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