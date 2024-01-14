Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 11:08
Maas robotu ve gerçek maaş arasında fark var

Merhaba. Memurlar net maaş robotun da maaşım 37730 ama gerçek bodro da 38215. Bütün bilgiler doğru girildi.


lalati
Genel Müdür
14 Ocak 2024 11:37

ozkan mahep ten hesaplayın yüzde 99 aynı çıkartıyor

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