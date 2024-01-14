Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ocak 2024 11:16
Kapsam İçi Kapsam Dışı

Arkadaşlar kamuda 4857 sayılı iş kanuna göre kapsam içi olarak atandım. Araştırdığım kadarıyla kapsam dışı avantajlıymış ve maaş olarak daha yüksekmiş. Ayrıca özeleşmesi durumunda kapsam içi olanlar başka kuruma geçemiyormuş bilen birisi yardımcı olabilir mi ???


cesxa
Memur
14 Ocak 2024 11:21

Kurum özelleşirse kapsamdışında müdür ünvânı dışındakilerin iş garantisi yok. Kapsamiçinde devlet başka kurumlara atıyor diye biliyorum.

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