Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 11:17
Maaş farkı nasıl hesaplanır ?

Aralık 2023 de 26.019 tl aldım sendika dahil. Ocak 2024 de maaşım sendika dahil 40.782 tl. Benim bildiğim 40.782-26.019 = 14.763 tl fark. Bu tutarı 31 e bölüp 14 ile çarpıyoruz. 14.763 : 31 =476, 22 × 14 = 6.667 Tl. Bu tutarı mı alacağım ayrıca ne zaman yatar üniversitede çalışıyorum


musa1992
Memur
14 Ocak 2024 11:31

Öğrenmek adına soruyorum benim dediğim şekilde mi hesaplanıyor


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Ocak 2024 11:44
evet. üç eksik üç fazla bunu alacaksınız. hesap doğru.

musa1992
Memur
14 Ocak 2024 11:45

Teşekkür ederim. Ne zaman yatar geçmişe baktım geçen yıl 24 ocakta yatmış

şaşkın tarihçi, 33 dk. önce
evet. üç eksik üç fazla bunu alacaksınız. hesap doğru.
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