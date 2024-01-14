Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 12:09
İzmir'de katip olan arkadaşlar geçine biliyor musunuz ?

İzmir'de katiplik yapan, kirada olan bekar arkadaşlar geçine biliyor musunuz?, çalışma şartları nasıl ?, İzmir'i tavsiye ediyor musunuz ?

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