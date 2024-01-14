Kpss ile Kadroludan sözleşmeliye geçiş?

Merhaba arkadaşlar ben 2014te önlisans lab.teknikeri olarak 4bli atanmıştım. Sonrasında kadroya geçtim. Biyoloji lisans bitirip kpss girdim bu sene. İyi bir puan da aldım. Yapılacak atamalara(genelde 3+1) tercih verebilir miyim? Süreç nasıl oluyor bilen varsa bilgilendirirse sevinirim. teşekkürler.

Merhaba arkadaşlar ben 2014te önlisans lab.teknikeri olarak 4bli atanmıştım. Sonrasında kadroya geçtim. Biyoloji lisans bitirip kpss girdim bu sene. İyi bir puan da aldım. Yapılacak atamalara(genelde 3+1) tercih verebilir miyim? Süreç nasıl oluyor bilen varsa bilgilendirirse sevinirim. teşekkürler.