Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
14 Ocak 2024 12:39
Çukurova üniversitesi destek personeli başvuranlar

Destek personeli olarak başvuranlar hangi ilden başvuru yaptığını yazarmısınız..?

Çok Yazılan Konular

Kocaeli ünivetsitesi sözleşmeli personel alımKadro Derecesinin ÖnemiİBB Promosyon GüncellemeBelediye ve HAGB2024 Naklen Atama KontenjanlarıEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarÜniversite memurluğu nasıldır?Pedagojik formasyon izni Hk.

Sözlük

toplum mühendisliği 1 feyza altun 1 piryoz 2 şu an çalan şarkı 2 Beni yıka 2 güne bir söz bırak 1 mükemmeliyetçilik 2 Uyku 3 Heart of Champions 2021 1 Başım bağlı 2

Son Haberler

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölüOkul-Aile Birliklerince Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler ve Kutlamalar nelerdir?Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi15 yaşındaki ayrıldığı nişanlısını öldürdü, 'Öfkeme yenildim' dediBilkent'te bir alışveriş merkezindeki restoranda yangın

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!