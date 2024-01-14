Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 12:46
4 b sozlesmeliyim istifa etsem 1 yıl dolmadan öğretmen olabilir miyim?

Üniversitede 4 b sözleşmeli destek personel olarak çalışıyorum. ( kpss ortaöğretim puanı ile). Eğitim fakültesi mezunuyum. Kpss ye daha iyi hazırlanmak için İstifa etmem halinde 1 yıl şartı aranmadan öğretmen olabilir miyim?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Ocak 2024 13:22
Diploma ile kazanılmış bir üst öğrenim olduğu için mümkün.
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