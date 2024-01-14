10 yıl önce 25 yıl hizmeti olan emekli memur asgari ücretin 1,58 katını alıyordu.

Şu anda ise asgari ücretin yüzde 90,35ini alıyor. Sadece 5510 sayılı yasaya tâbi olanlar değil 5434 sayılı yasaya tâbi olanlar da mağdur. 5510 mağdurun da mağduru.

Ve muhalif basın bile, tüm emekliler memur emeklisi ile aynı zammı alsın propagandası yaparak memur emeklisinin de taban aylığa yaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü memur emeklisi, temmuz 2024te yüzde 4,55, ocak 2025te yüzde 3, 77, temmuz 2025te ise yüzde 0.55 oranında diğer emeklililerden daha az oranda zam alacak. Bunun sonucunda Aralık 2023te memur emeklisi ile aynı maaşı alan bağkur emeklisi, aynı memur emeklisine yüzde 9,52 fark atacak.

1,0455*1,0377*1,0095=1,0952=Yüzde 9,52

Bu işin sonu yakın da memur emeklisinin de kök aylığının oluşması sonucunu doğuracak gibi duruyor.