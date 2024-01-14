Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 13:03
10 yıl önce 25 yıl hizmeti olan emekli memur asgari ücretin 1,58 katını alıyordu.

Şu anda ise asgari ücretin yüzde 90,35ini alıyor. Sadece 5510 sayılı yasaya tâbi olanlar değil 5434 sayılı yasaya tâbi olanlar da mağdur. 5510 mağdurun da mağduru.

Ve muhalif basın bile, tüm emekliler memur emeklisi ile aynı zammı alsın propagandası yaparak memur emeklisinin de taban aylığa yaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü memur emeklisi, temmuz 2024te yüzde 4,55, ocak 2025te yüzde 3, 77, temmuz 2025te ise yüzde 0.55 oranında diğer emeklililerden daha az oranda zam alacak. Bunun sonucunda Aralık 2023te memur emeklisi ile aynı maaşı alan bağkur emeklisi, aynı memur emeklisine yüzde 9,52 fark atacak.

1,0455*1,0377*1,0095=1,0952=Yüzde 9,52

Bu işin sonu yakın da memur emeklisinin de kök aylığının oluşması sonucunu doğuracak gibi duruyor.


Kalet
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:09

10 yıl önce, 25 yıl hizmeti olan emekli memurun maaşı 1340,39 TL iken asgari ücret 846 lira idi.

1340,39/846=1,5843

Şu anki durum: 170002/15362=1,1067

Asgari ücret yüzde 10,67 daha fazla. Ya da söz konusu memurun maaşı yüzde 9,64 daha az. Halbuki yüzde 58 daha fazla idi.


Kalet
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:13

Lise mezunu emekli bir memur bile asgari ücretin 10 yıl önce yüzde 58 fazlasını alıyordu. Şu anda ise 40 yıl hizmeti olan emekli bir mühendis ancak bu oranda bir maaş alabiliyor.


Kalet
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:22

Söz konusu memur emeklisinin, lise mezunu bir memur emeklisi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.


Arizonalı
Memur
14 Ocak 2024 13:37
belli ki amaçları tüm emeklileri taban maaşta birleştirmek, şu an memurların aylık bağlama oranı yüzde 70 den yüzde 44 e düştü.

Kalet
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 14:22

Sorun aylık bağlama oranı değil. Seyyanen yapılan zammın emekliliğe esas kazanca yansıtılmaması.

Aylık bağlama oranı 10 yıl önce de her çalışılan yıl için 50 artı çalışma süresi idi şimdi de böyle. Çalışan ile emekli arasındaki farkın açılmasına sebep olan durum seyyanen yapılan zammın emekliliğe esas kazanca yansıtılmaması oldu.

Arizonalı, 51 dk. önce
belli ki amaçları tüm emeklileri taban maaşta birleştirmek, şu an memurların aylık bağlama oranı yüzde 70 den yüzde 44 e düştü.
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