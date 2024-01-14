KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 13:11
Çukurova üniversitesinde memurluk olmak

Çukurova üniversitesinde idari personel olarak çalışan var mı artilari ve eksileri nelerdir yurt yönetim memuru olarak çalisiyorum Çukurova üniversitesini kazandım gidip gitmeme konusunda kararsız kaldım bilgi verilecek olan var mı acaba üniversite hakkinda


Farukcuk
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:19

madem gitmeyecen niye tercih yapıyon


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:33

Bayılıyorum bu kafalara yaa

Farukcuk, 1 saat önce

madem gitmeyecen niye tercih yapıyon


diplomaliisciyiz
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:34

Adana il sınırlarından çıkma durumun olmadığını bilerek verdin değil mi bu tercihi . Bundan alâ eksi mi olur ? Adana ile ilgin bağlantın yoksa yazman abes. Rektöre bağlısın. Fakülteye verilirsen dekanın olur hocalar olur. Onların maaşları olur onları yaparsın. Ders programları yazışmalar. Artısı ne olacak üniversitenin arkadaşım. 8-5 çalışırsın.

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