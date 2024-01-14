Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 13:25
Polsan 2024 aidat miktarı

Güncel POLSAN kesintisi ne kadar olacak bu ay benden yine 1.300 küsür kesmişler ?


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Ocak 2024 13:34
2 bin olur

gencpolis25
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:00
şubatta 2333 mart ve sonrasında 2048

EGMpersoneli
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:14
memurlar.net de maaş bordrosunda neden 2.600 gösteriyor acaba
gencpolis25, 4 saat önce
şubatta 2333 mart ve sonrasında 2048

m.g2311
Aday Memur
14 Ocak 2024 15:16

Hatalı hesaplıyorsunuz eğer mevcut aidat 1300 &#8378; ise yüzde 49,25 zam geldi güncel rakam 1940 &#8378; olur bu ayın zammını gelecek ay alacağı için şubat ayında 2580 &#8378; mart itibariyle standart 1940 &#8378; olur şayet şuanki kesintiniz benim gibi 1429 lira ise 2132 &#8378; olur şubat ayında 2835 &#8378; mart ve sonrası 2312 &#8378;

gencpolis25, 4 saat önce
şubatta 2333 mart ve sonrasında 2048
Toplam 4 mesaj

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