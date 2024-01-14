KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 13:27
Üniversitelerde Kadrolu mu ,Sözleşmeli mi çalışmak?

Arkadaşlar sinop üniversitesine kadrolu atandım, aynı zamanda eskişehir anadolu üniversitesinde de sözleşmeli mühendislik kazandım. Sizce hangisi mantıklı? Maaş konusunda bu son zamlardan sonra üni de çalışan mühendis varsa aranızda maaş konusunda bilgilendirebilri mi? Eskişehir şehir açısından biraz daha cazip geliyor ama sözleşmeli. Sizce hangisi ?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:33

Sözleşmeli de olsa Eskişehir ve Anadolu Sinop ve üniversitesini her açıdan tokatlar yerinde olsam Anadolu yu seçerdim hele Sinop da mühendis olmayacaksan çünkü belirtmemişsin


yazılımcı44
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:41

Sinop da da mühendis olarak atandım.

Mehmet-şeker, 56 dk. önce

Sözleşmeli de olsa Eskişehir ve Anadolu Sinop ve üniversitesini her açıdan tokatlar yerinde olsam Anadolu yu seçerdim hele Sinop da mühendis olmayacaksan çünkü belirtmemişsin


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:43

Yine de Eskişehir i tercih ederdim çakılı kadro üniversiteler yani bırak kadroyu sözleşmeyi Eskişehir?de mi yaşamak istersin Sinop?ta mı

yazılımcı44, 48 dk. önce

Sinop da da mühendis olarak atandım.


Moonlighteem
Memur
14 Ocak 2024 14:13

Ben de Eskişehir Anadolu Üniversitesine atandım mühendis kadrolu .. maaşlar nasıl acaba?

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