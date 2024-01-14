KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 13:29
Kültür Turizm Bakanlığı 25 Ocak Alımı

Arkadaşlar ben şurayı yazacağım diye bilgi paylaşılan bir wp veya telegram grubu var mıdır? Özelden de link atarsanız sevinirim.Buraya link atarsanız da iyi olur herkes faydalanır.


SonsuzRuh
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:30

Başlık başvuru alımı olacak o kısmı yazmamışım


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:31

Forumda link paylaşmak yasak. Tercihlere daha 10 gün var daha çok il değiştiren olur bence şimdilik erken değil mi gruplar için


SonsuzRuh
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:35

Doğrudur, bekleyelim o zaman.

Mehmet-şeker, 58 dk. önce

Forumda link paylaşmak yasak. Tercihlere daha 10 gün var daha çok il değiştiren olur bence şimdilik erken değil mi gruplar için


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 13:44

Sen karar verdin mi ;)

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