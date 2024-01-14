14 günlük maaş farkı

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Editörler : ayşegül bgm
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Sözlük
Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar 5 şuraya link bırakıyorum 2 kurtlar vadisi 2 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 3 Birini parlatmaya çalışmak 5 sinagog tünelleri 1 Epstein skandalları 5 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 12 Anlattığının anladığı kadarsın 6
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