Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 13:31
14 günlük maaş farkı

14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak arkadaşlar bilen var mı


Serdengecti89
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:35

Hocam kuruma göre değişiyor 5 ila 12 gün içinde yatar ama 10 günü geçmez inşaAllah.


Ossiii
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:01

Teşekkür ederim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişOcak iller arası yer değiştirmeTıbbi sekreter geleceğiTıbbi sekreterin acil dışında 24/72 nöbet tutacağı bir yer yok mu hastanede.2024 Ocak İller arasıSağlık bakanlığı memuriyet hareketleriEk göstergeeş tayini 2022 -2024Sağlık bakanlığı Alımları

Sözlük

Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar 5 şuraya link bırakıyorum 2 kurtlar vadisi 2 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 3 Birini parlatmaya çalışmak 5 sinagog tünelleri 1 Epstein skandalları 5 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 12 Anlattığının anladığı kadarsın 6

Son Haberler

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölüOkul-Aile Birliklerince Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler ve Kutlamalar nelerdir?Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi15 yaşındaki ayrıldığı nişanlısını öldürdü, 'Öfkeme yenildim' dediBilkent'te bir alışveriş merkezindeki restoranda yangın

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!