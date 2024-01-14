Arkadaşlar herkese merhabalar. Kasımın ortasında çalışmaya başladım. Tarih ve coğrafyaya ağırlık vererek ilerliyorum. Deneme çözdüm ve istediğim gibi puan çıkmıyor. İstediğm puandan -4 -5 puan eksik çıkıyor. (Konular daha bitmedi.) Konuları özellikle tarihi tekrar etmezsem sanki unutuyorum gibi oluyor. Matematikten temelim zayıf temel videoları izleyerek ilerliyorum. Sınavı 'Ya yapamazsam' gibi şeyler aklıma geliyor daha da moralim bozuluyor. Sizde de bu durumlar var mı?

Arkadaşlar herkese merhabalar. Kasımın ortasında çalışmaya başladım. Tarih ve coğrafyaya ağırlık vererek ilerliyorum. Deneme çözdüm ve istediğim gibi puan çıkmıyor. İstediğm puandan -4 -5 puan eksik çıkıyor. (Konular daha bitmedi.) Konuları özellikle tarihi tekrar etmezsem sanki unutuyorum gibi oluyor. Matematikten temelim zayıf temel videoları izleyerek ilerliyorum. Sınavı 'Ya yapamazsam' gibi şeyler aklıma geliyor daha da moralim bozuluyor. Sizde de bu durumlar var mı?