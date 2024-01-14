KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 13:47
KPSS 2024
Arkadaşlar herkese merhabalar. Kasımın ortasında çalışmaya başladım. Tarih ve coğrafyaya ağırlık vererek ilerliyorum. Deneme çözdüm ve istediğim gibi puan çıkmıyor. İstediğm puandan -4 -5 puan eksik çıkıyor. (Konular daha bitmedi.) Konuları özellikle tarihi tekrar etmezsem sanki unutuyorum gibi oluyor. Matematikten temelim zayıf temel videoları izleyerek ilerliyorum. Sınavı 'Ya yapamazsam' gibi şeyler aklıma geliyor daha da moralim bozuluyor. Sizde de bu durumlar var mı?

test4
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:19

mat temelin zayıf ise güçlendir ama mat diğer dersler gibi değil, sağlam değilse güven vermez. yerinde olsam tarih, coğrafya ve vatandaşlıkta fullemeye çalışırım. detaylı konu anlatım kitapları al öyle çalış. matematikteki eksiğini başka dersten kapatmaya çalış. tarih dersini 1 hafta tekrar et, 1 hafta soru çöz. bu şekilde 3-4 tekrarda tarih genel itibariyle oturur kafada. 2 yıl geçmesine rağmen bazen deneme çözerim telegram gruplarında en kötü 20 çıkarırım. ayrıca yapamama korkusu varsa özgüven eksikliği vardır. kpss'den başka kurtuluş yolun yoksa bu korku devam eder. kpss'yi hayatının merkezine koyma. amaç değil araç olarak gör. olursa olur, olmazsa alternatiflerin olsun mutlaka.

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