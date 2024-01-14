Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 13:54
Meslekten Çıkarma Cezası
Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. 2019 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan açığa alındım 2 sene açıkta kaldım. Adli yönden para cezası verip hagb uyguladılar. İdari yönden 2021 yılında ihraç oldum. Dosyam şuan Danıştayda. Daha önce bu konudan ihraç olup göreve dönen arkadaşlar vardı galiba. Emsal karar konusunda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum

nht06
14 Ocak 2024 13:56
Bu arada daha önce hiç ceza almadım bir alt ceza uygulanmadı.
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