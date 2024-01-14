Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 14:09
Harcırah(yolluk) alabilir miyim?

Norm kadro fazlası öğretmen atamaları ile bulunduğum ilçeden farklı bir ilçeye tayinim çıktı.

Okulumun bulunduğu ilçede öğretmenevinde kalıyorum derslerimin olduğu günlerde, haftada dört gün kadar. Haftanın üç günü ise il merkezine gidiyorum, misafir olarak bir akrabamda kalıyorum. İkamet olarak da il merkezinde kayıtlıyım.

Şu anda çalıştığım okulun bulunduğu ilçeden, tayinimin çıktığı ilçeye gidebilmek için önce il merkezine gitmem ve il merkezinden de tayinimin çıktığı ilçeye gitmem gerekiyor. İki ilçe arasında sınır komşuluğu yok.

Eşyalarımın bir kısmı görevli olduğum ilçede, bir kısmı ise il merkezinde kaldığım evde. Tayinimin çıktığı ilçeye taşınmayı düşünüyorum ama orada kiralık daire bulamazsam ya öğretmenevinde kalacağım ya da okula il merkezinden servisle gidip döneceğim.

Bu koşullarda yolluk aldıktan sonra tayinimin çıktığı ilçede kiralık daire bulamazsam ve oradaki öğretmenevinde kalırsam ya da okuldan il merkezine servisle gidip gelirsem yolluk almış olacağım için bir soruşturma vb ile karşılaşır mıyım?

Okul mutemedi kararnamen gelmiş diyip yolluk başvuru istemişti geçen gün. Bugün aklıma takıldı başvurayım mı, mevcut durumum yolluk almama engel midir diye.

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