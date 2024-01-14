Meslekten çıkarma cezası

Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. 2019 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan açığa alındım 2 sene açıkta kaldım. Adli yönden para cezası verip hagb uyguladılar. İdari yönden 2021 yılında ihraç oldum. Daha önce cezam yok Dosyam şuan Danıştayda. Daha önce bu konudan ihraç olup göreve dönen arkadaşlar vardı galiba. Emsal karar konusunda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum

Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. 2019 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan açığa alındım 2 sene açıkta kaldım. Adli yönden para cezası verip hagb uyguladılar. İdari yönden 2021 yılında ihraç oldum. Daha önce cezam yok Dosyam şuan Danıştayda. Daha önce bu konudan ihraç olup göreve dönen arkadaşlar vardı galiba. Emsal karar konusunda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum