Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 14:15
8 yıl ardından 1 yan

8 yıl disiplin cezası almadan çalışırsan 1 yan veriliyor ya (yalakalık) bu 8 yılın içinde sözleşmeli geçirdiğimiz yıllarda dahil mi acaba ?

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