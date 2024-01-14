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Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 14:25
Tesbihim Naat-ı Şerif

Tesbihim Naat-ı Şerifi

Merhaba Yâ imam Hüseyn, gönül şehri Saadetli Sultanı

Ben bilmem Saadetli İmam Hüseyn bilir tesbihim şu ânı

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Pek de başarılı olmadım yöneticilik konusunda, işim de

Şef, müdür ile severim çalışmayı emir altında işim de

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Allah yaratır iken kulunu bir vasıfla yaratırmış ya

Kastımdır meslektir kastım meslek üzere yaratırmış ya

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Ümmete medet Muhammed medet vasıflarımıza uygunca olsa

Rica etseniz Rabbimize becerilerimize uygun işler olsa

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Allah?ın Aslanı Ali şefkatten bahseder ve tavsiye eder

Yöneticileredir hitabı çalışanlar için merhamet ister

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Ben merhamet gördüm özel, dost Şeyh Muta?dan güzel di

Rabbim Habîbî Haznevî olana Saadetli tebessüm eder mi

Meczup Barış

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