KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 14:57
Ticaret Bakanlığına Evrak Teslimi

Merhaba arkadaşlar. Ankara dışından olup Ticaret Bakanlığının merkezine elden evrak teslim eden ya da etmeyi düşünen var mı? Şehir dışından gelen için kolay bulunur bir yerde mi Ticaret Bakanlığı? Bir de mal bildirimi için, adımıza tapu varsa fotokopisi yeterli oluyor mu tapunun? Cunku noter onayına dair bir bilgi yok klavuzda. Teşekkür ederim.


yeşilrussel
Memur
14 Ocak 2024 16:08

Telegram grubu var ticaretin orda cevap verirler

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