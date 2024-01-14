Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 15:34
Erzurum hakkında
Genel bilgi verebilir mısınız kendim Ardahanliyim şehir olarak erzurumu biliyorum ancak polis lojmanları ve çalışma düzeni vs hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.. gönüllü yazmak istiyorum .. herkese kolay gelsin

Brse
Aday Memur
14 Ocak 2024 16:00

Oltu ya git .hayatını yaşa.ardahan a da en yakın ilçesi .

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