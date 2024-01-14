Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 15:40
İstanbul hastaneleri

Merhabalar tayin dönemi İstanbul?a dönmek istiyorum ama çok kararsızım hangi hastaneleri yazmam konusunda yardımcı olabilir misiniz Lütfi kırdar düşünüyorum öncelikli

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