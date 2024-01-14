Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 15:58
belediye ataması
biyoloji öğretmenlik lisans mezunuyum ist de bir belediye ye eğitmen olarak atamam oldu evrak istediler benim gibi atanan oldu mu hiç

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