Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 16:05
belediye gih
kpss ile atamam oldu evrak istediler hepsi hazır kadro eğitmen belediye de ne iş yapar öğretmen

Çok Yazılan Konular

Kocaeli ünivetsitesi sözleşmeli personel alımKadro Derecesinin ÖnemiİBB Promosyon GüncellemeBelediye ve HAGB2024 Naklen Atama KontenjanlarıEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarÜniversite memurluğu nasıldır?Pedagojik formasyon izni Hk.

Sözlük

İyi geceler sözlük 3 toksik ilişki 4 sinagog tünelleri 1 sponsorlu garip videolar 1 çankırı 1 Galatasaray'ın Verilmeyen Penaltısı 1 feyza altun 1 piryoz 2 Başım bağlı 2 kurtlar vadisi 2

Son Haberler

AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?Fotoğrafıyla hafızalara kazınan şehit babasından acı haberMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarından aştıİstanbul'da kar soğuğu bitiyor; hava ısınacak

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!