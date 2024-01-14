Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Ocak 2024 16:15
Öğretim Görevlisi Bir Başka Üniversiteye Geçiş

Merhaba kıymetli meslektaşlarım,

Deprem bölgesinde görev yapan bir öğretim görevlisiyim. Depremde evim kısmen yıkılarak ağır hasar aldı, maalesef şehri terk etmek zorunda kaldık eşim ve çocuklarım şuan bir başka şehirde.

Geçtiğimiz günlerde ailemin bulunduğu şehirde başvurabileceğim bir kadro açıldı. Deprem öncesi bulunduğum şehirde çok mutlu ve memnun olduğum için, bu bir başka kuruma geçiş durumları ile hiç ilgilenmemiştim. Şuan kadro durumu da ani geliştiği için sağlıklı bir bilgiye ihtiyacım var.

Bu kadroyu kazanmam durumunda hemen istifa edebilir miyim? Nasıl bir yol izleyeceğim sizlere danışmak istedim.

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