Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 16:19
7433 sayılı Kanunla sözleşmeli görünümlü kadrolu memur olundu

7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya alınanlar ne yazık ki tam anlamıyla kadrolu haklarından yararlanamamaktadır. Özellikle zorunlu çalışma süresi dolmadan tayin istenememesi gibi, sözleşmeli memuru kadrolu yapıp kadrolu haklarından yararlandırmamak mağduriyetlere neden olmaktadır. Kadrolu memur hakları neyse tüm kadrolu memurlara o haklar verilmelidir.

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