Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ocak 2024 16:21
2023/2 Alımıyla Eti Maden'e Atananlar

Eti Maden'e atanan arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz bi whatsapp gurubumuz var birbirimizle bilgi paylaşımı yaparız.

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporu kaç günde çıkıyorBOTAŞ mülakat ve çalışma koşulları hakkında 399'a(Türkşeker) KPSS ile atandım.DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ becayiş talepleriBir KİT ten diğer KİT'e geçiş yapıyorum.TMO atananlarLojman Sıkıntısı Olmayan Kurumlar

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 sponsorlu garip videolar 1 Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar 5 Bugün olanlar 3 güdül 3 hipnoz 3 Heart of Champions 2021 1 toksik ilişki 4 güne bir söz bırak 1 geçmişi utanarak hatırlamak 1

Son Haberler

D-100'de zincirleme kaza: 10 yaralıAK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?Fotoğrafıyla hafızalara kazınan şehit babasından acı haberMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarından aştı

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!