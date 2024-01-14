KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ocak 2024 16:23
SUEM / TSK

Selamlar

Yaş 27 yüksek lisans var, SUEM ilanına başvurdum ancak önümüzdeki dönem muvazzaf TSK mı beklesem diye düşünüyorum

İçeride olan komutanlar varsa tavsiyelerini dinlemek isterim jandarma ve TSK arasındaki farklar olarak.

Jandarmada tek tereddütüm sözleşmeli olması ve eğitimin 2 yıl sürmesi

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