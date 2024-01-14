Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 16:32
universitede memur ve isci

Herkese merhaba. Bir üniversiteye atandım. Bundan önce de memurdum. Üniversiteye hizmetli kadrosu ile geldim ve görevlendirme yazdılar. Görev yaptığım yerdeki herkes işçi kadrosunda. Şef ve sorumlu dahil işçi. Emir komuta nasıl olacak şimdi, nasıl bir yol izlemem gerekiyor akıl danışıyorum sizlere yardımcı olabilir misiniz?

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