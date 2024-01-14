Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 16:58
sözleşmeliden ilk defa atanma kurası ile kadroluya
üniversite hastanesinde çalışsan bir eczacı ilk defa atama kurası ile sağlık bakanlığına devlet hastanelerine geçiş yapabilir mi?

Çok Yazılan Konular

3 yıl dolmadan 399dan 4B ye geçiş?2024 Sözleşmeli Büro Personeli maaşı4 b sozlesmeliyim istifa etsem 1 yıl dolmadan öğretmen olabilir miyim?4/B'li çalışan iken 4/A'ya geçiş mümkün müdür?4b sozlesmeli personel 3+1 sistemi saglik mazareti tayin hk.Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?Koruma ve güvenlik mesaiİstifa süreciKredi AlabilirmiyimMaaş

Sözlük

mükemmeliyetçilik 2 Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar 5 mehmet okuyan 2 Geçmiş olsun Renjiro 3 Abilene Paradoksu 1 trt-2 nin filimleri 4 Beni yıka 2 Epstein skandalları 6 şu an çalan şarkı 2 çankırı 1

Son Haberler

Trabzon'da soba zehirlenmesiYeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuruAntalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralıPandemi ile başlayan teknolojik dönüşümün etkileri devam ediyor

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!