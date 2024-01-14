Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 18:19
3+1 eş durumu yardım

İyi günler ,

Ben üniversitede öğretim görevlisiyim eşim başka ilde 3+1 li hemşire. 28 ocakta 1 yılı dolacak.

1. sorum: Benim gibi olupta tayin durumu hakkında bilgi verebilecek varmı?

2. sorum: Eş durumu tayini için dilekçemi vermemiz gerekiyor yoksa ocak için açılacak kurayamı katılmalıyız?

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişOcak iller arası yer değiştirmeTıbbi sekreter geleceğiTıbbi sekreterin acil dışında 24/72 nöbet tutacağı bir yer yok mu hastanede.2024 Ocak İller arasıSağlık bakanlığı memuriyet hareketleriEk göstergeOrtaöğretim kpss ile lisans mezunu birisi atanabilir mi?Eş durumu ve bölge hizmet gruplarıeş tayini

Sözlük

garantili büyü 4 mükemmeliyetçilik 2 Abilene Paradoksu 1 Bugün olanlar 3 Bordro 3 kışın dondurma yemek 3 Heart of Champions 2021 1 kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 3 Geçmiş olsun Renjiro 3 Birini parlatmaya çalışmak 5

Son Haberler

Trabzon'da soba zehirlenmesiYeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuruAntalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralıPandemi ile başlayan teknolojik dönüşümün etkileri devam ediyor

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!