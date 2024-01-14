Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 18:32
Adalet Hizmetleri Sınıfı Gelmedikçe Maaşlarda İyileşme Olmaz

Merhaba arkadaşlar,

Adliyeler en yoğun çalışan birimler olmasına rağmen çoğu kişi maaşından yakınmaktadır. Bunun en temel sebebi Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunmamızdır. Çünkü GİH sınıfı düz memurlukla girilebilecek tüm alanları kapsar. Dolayısı ile bizler GİH'te iken sadece bizim maaşımıza iyileştirme olursa bu sefer diğer GİH'teki memurlara haksızlık olacaktır o yüzden iyileştirme yapılamıyor.

Aslında Adalet Hizmetleri Sınıfı bir ara gündeme gelmişti. Ama maalesef "çalışmalar devam ediyor" denilerek bu konu sürekli geçiştirilmektedir. Bunun ile ilgili Adalet Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına baskı kurulmadıkça bu iş daha çok uzar. Bu konuyla ilgili baskı kurabilecek kurumlar yetkili sendikalardır. Unutmayın ki üyesi olduğunuz sendikalar bizleri temsil etmektedir.

Adalet-Sen , Türk-Büro Sen , Kamu-Sen gibi sendikalar bu konuda iki bakanlığa da baskı kurmalıdır. Üyesi olduğunuz sendikaya bu taleplerinizi ileterek baskı kurulmasını sağlayabiliriz. Bunu dışında tweet atma etkinliği de sendikalar aracılığı ile yapılırsa daha çok ses getirecektir.

Ayrı bir sınıfın bize ne gibi faydası olur demeyin ; ilk başta maaş ve özlük haklarınız hizmete özel olarak belirlenir. Emeklilik ve ek göstergeler ayrı olarak belirlenebilir. Pasaport alma hakkı ve diğer haklar daha esnek olarak belirlenebilir. Bunun gibi pek çok avantajı olacaktır.

Ayrıca bu konunun sürekli canlı ve gündemde durması ve birlik olunması gerekmektedir. Ayrıca bu konu ile ilgili anasayfaya bir yazı hazırlamasını E.Kayı Han veya ÇOTANAK dan rica edelim.

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