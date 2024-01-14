KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 18:41
Belediye vs Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur

Arkadaşlar düz memurluk için hangisi daha iyidir? Belediye mi yoksa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mı? Ankara değil ikisi de taşra büyükşehir. Maaş, çalışma koşulları olarak fikir verebilir misiniz?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 18:58

Bakanlık dururken belediyeyi düşünme bence yerin daha sağlam en azından tamam devlet memurusun ama yönetim değiştikten sonra seni de oynayabilirler memuriyetine bişey olmaz tabi ki ama tayin ile uğraşırsın

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