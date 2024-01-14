Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 18:51
Yargı Ödeneği'nin Adalet Bakanlığı personeline verilmeme saçmalığı?

Adalet Bakanlığında "Yargı Ödeneği" adı altında maaş kalemi var. Bordrolara yansıyor ve seyyanen 6 bin TL gibi bir tutara tekabül ediyor ancak Adliye ve Cezaevi personelleri yararlanamıyor. Kim yararlanıyor peki? Hakim ve savcılar yararlanıyor. Bizler yargı camiasında çalışmıyor muyuz? Başka bir kurumda bunun emsali var mıdır? Doktora verilen bir yan ödemenin hemşireye verilmediğini gördünüz mü? Yada okul müdürünün alıp öğretmenin almadığı bir seyyanen zam var mıdır? bu kadar laçka, keyfi yönetilen başka bir bakanlık daha yoktur. "Yargı Ödeneği"nin yargı personeline verilmemesi tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

Yargı Ödeneğinin tüm Adalet Bakanlığı personeline verilmesini istiyoruz. Editörler sesimizi duyurun.

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