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Editörler : supporters.


14 Ocak 2024 18:51
Aşk İşlemleri Daire Başkanlığı'na iletilmek üzere

Aşk evliliği değil de mantık evliliği yapmak için çeşitli düşünceler içerisindeyim. :D Başkanlığınız bünyesinde böyle bir evliliğin vaki olması durumunda ne yapıp ne yapmamam gerektiğine dair bilgi istiyorum. Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

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